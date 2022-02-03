Более 111 млн тонн угля добыто в Казахстане в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Угледобывающими компаниями страны в прошлом году добыто 111,7 млн тонн угля, без учета угольного концентрата. По сравнению с 2020 годом прирост составил 2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

По данным ведомства, энергопроизводящим предприятиям было отгружено 59,3 млн тонн, (на 0,8% больше, чем в 2020 году).

Промышленным предприятиям отправлено 6,8 млн тонн (больше на 21,4%). На коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 10,7 млн тонн – на 0,9% больше по сравнению с показателями предыдущего года.

Стоит отметить, что в начале отопительного периода МИИР на основе данных местных исполнительных органов сформирован План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения на период 2021-2022 годы.