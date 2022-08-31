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    14:52, 31 Август 2022 | GMT +6

    Более 1100 человек погибли в результате наводнения в Пакистане

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    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ – Проливные дожди и наводнения затопили треть территории Пакистана, погибло более тысячи человек, в том числе дети, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Daily Mail.

    Премьер-министр Шехбаз Шариф сообщил, что более 1100 человек погибли, среди них около 380 детей.

    По оценкам властей, от наводнений пострадали 33 млн человек, более 15% от населения Пакистана численностью в 220 млн. Более 50 тыс. человек эвакуировали в два убежища на северо-западе страны.

    Глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Ахтар Наваз заявил, что 72 из 160 районов Пакистана пострадали от стихийного бедствия. Затоплено более 800 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

    В августе этого года в стране выпало почти на 190% больше осадков, в общей сложности 390,7 мм, чем в среднем за 30 лет. Сильнее всего пострадала провинция Синд с населением 50 млн человек, где выпало на 466% больше осадков, чем в среднем за 30 лет.


    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к международному сообществу выделить $160 млн на поддержку 5,2 млн человек продовольствием, водой, санитарно-гигиеническими средствами и медицинской помощью.

    Пакистан уже получил финансовую помощь в размере $1,1 млрд от Международного валютного фонда. По предварительным оценкам правительства, ущерб от наводнений составил более $10 млрд.




    Фото: aa.com.tr


    Теги:
    Пакистан Наводнение Видео Мировые новости
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