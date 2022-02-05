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Более 110 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
5 Февраля 2022 09:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 110 876 человек (–109 681+ и 1 195 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
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В стационарах находится – 9 950 пациент, на амбулаторном уровне –100 926 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 430 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 161 пациентa, на аппарате ИВЛ – 86 пациентов.
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