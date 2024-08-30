Более 110 тонн пшеницы пытались незаконно провезти из России в Казахстан
24 августа 2024 года на границе с Россией через пункт «Желкуар» была предотвращена попытка ввоза более 110 тонн пшеницы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КГД.
Задержали 4 грузовика, которые по документам перевозили дробленое зерно. В результате применения специальных средств досмотра установлено, что фактически перевозилась пшеница, покрытая верхним слоем дробленного зерна.
ДГД по Костанайской области провела меры по пресечению незаконного ввоза.
Груз передан в Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе для привлечения к административной ответственности.
Контроль за перемещением товаров через границу с ЕАЭС продолжается.
Напомним, в июле этого года Казахстан ввел полный запрет на импорт российского зерна сроком на 6 месяцев.