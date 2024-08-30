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    20:22, 29 Август 2024 | GMT +6

    Более 110 тонн пшеницы пытались незаконно провезти из России в Казахстан

    пшеница
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    24 августа 2024 года на границе с Россией через пункт «Желкуар» была предотвращена попытка ввоза более 110 тонн пшеницы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КГД.

    Задержали 4 грузовика, которые по документам перевозили дробленое зерно. В результате применения специальных средств досмотра установлено, что фактически перевозилась пшеница, покрытая верхним слоем дробленного зерна.

    ДГД по Костанайской области провела меры по пресечению незаконного ввоза.

    Груз передан в Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе для привлечения к административной ответственности.

    Контроль за перемещением товаров через границу с ЕАЭС продолжается.

    Напомним, в июле этого года Казахстан ввел полный запрет на импорт российского зерна сроком на 6 месяцев.

    Теги:
    Казахстан Зерно КГД Запрет на вывоз Россия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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