Более 110 млрд тенге выделили на развитие культуры ВКО за 30 лет

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Одним из главных достижений периода Независимости является возрождение и дальнейшее развитие культуры казахского народа, а также культур и традиций других этносов, населяющих Казахстан. Сфера культуры получила мощный импульс развития, подкрепленная финансовыми ресурсами и высокой творческой отдачей. Так, по данным управления культуры Восточно-Казахстанской области, для стабильного развития отрасли в регионе в период с 1991 по 2021 год было выделено более 110 миллиардов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

За эти годы удалось сохранить и расширить сеть организаций культуры и искусства в регионе. И на сегодняшний день это более 630 организаций, в число которых входят библиотеки, клубные организации, музеи, Дома дружбы, театры, кинотеатры, концертные залы, парки и зоопарки.

Особое внимание уделялось реконструкции и строительству новых объектов культуры. Только за последнее десятилетие, с 2011 по 2021 годы, были проведены ремонтно-восстановительные работы в 170 объектах культуры. На данный момент ведется строительство еще нескольких объектов.

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев доминантой новой культурной политики обозначил идею духовной модернизации и обновления национального сознания «Рухани жаңғыру», призванную консолидировать казахский народ с его богатым культурным наследием и творческим потенциалом. В Восточном Казахстане сейчас реализуется шесть проектов, направленных на успешное воплощение в жизнь программы модернизации общественного сознания. Так, при поддержке главы региона Даниала Ахметова в книжной серии «Абай әлемі» издано около 44 тысяч книг, которые пополнили фонд областных библиотек. Книги, изданные в серии «Абай әлемі», распространяются по библиотекам Восточно-Казахстанской области, а цифровые копии книг размещены в Казахстанской национальной электронной библиотеке КАЗНЭБ. Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина первой среди публичных библиотек Казахстана создала полнотекстовую электронную библиотеку «Біздің Абай». Сегодня она насчитывает более 2200 электронных копий книг Абая и абаеведов, а также других тематически связанных источников на 32 языках мира.

К слову, библиотеки со времени обретения Казахстаном независимости стали не только местом, где можно получить доступ к книгам и периодическим изданием, но и современными культурными, образовательными и досуговыми центрами, оборудованными техникой, соответствующей современным стандартам.

Большое внимание уделено изучению и сохранению историко-культурного наследия области в рамках программы развития научно-исследовательских работ в сфере археологии, где под руководством ведущих археологов страны, Зайноллы Самашева и Абдеша Толеубаева было выявлено 26 тысяч артефактов. А Восточный Казахстан представил республику на международной арене со знаменитой выставкой «Золото Великой Степи» в Великобритании.

В регионе идет большая работа по формированию фондовой коллекции областного музея искусств. В рамках программы «Рухани жаңғыру» и музейного проекта «Арт Заман», были приобретены 66 произведений самых известных художников Казахстана.

Искусство и культура имеют большое значение в духовном обогащении народа. Тысячами специалистов проделана огромная работа в этом направлении. И это только начало пути.