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Более 110 млн тенге присвоили руководители предприятия в Семее

Автор:  
Руслан Шакабаев
10 Октября 2020, 14:55
Более 110 млн тенге присвоили руководители предприятия в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее двое работников похитили со своего предприятия свыше 110 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили,​ что следственным управлением ДП Восточно-Казахстанской области окончено расследование уголовного дела о растрате вверенных денежных средств в отношении жителей​ Семея,​ 48 и 57лет.

«Следствие показало, что руководители одного из предприятий​ по фиктивным актам выполненных работ по прокладке линий связи, путем обналичивания, в 2014-2015 годах присвоили и похитили денежные средства предприятия на общую сумму​ более 110 млн тенге», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

В настоящее время проводится судебное разбирательство, окончательную точку по делу поставит суд.


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