Более 110 кг синтетических наркотиков изъяла полиция с начала года
«Из незаконного оборота с начала года изъято свыше 110 кг «синтетики», что в два раза больше, чем в 2021 году», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.
Она напомнила, что с октября 2021 года «синтетика» приравнена к тяжелым видам наркотиков. Уголовная ответственность за их хранение наступает с 1 грамма (ранее - с 50 грамм).
Задержанным грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Как сообщалось ранее, представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о криминогенной обстановке в стране за неделю.
«За неделю совершено 3464 преступления, 2114 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 9 убийств, 10 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыто 42 грабежа, 497 краж чужого имущества», - сказала представитель МВД.