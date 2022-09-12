РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:09, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Более 110 кг синтетических наркотиков изъяла полиция с начала года

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года полиция изъяла более 110 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из незаконного оборота с начала года изъято свыше 110 кг «синтетики», что в два раза больше, чем в 2021 году», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    Она напомнила, что с октября 2021 года «синтетика» приравнена к тяжелым видам наркотиков. Уголовная ответственность за их хранение наступает с 1 грамма (ранее - с 50 грамм).

    Задержанным грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

    Как сообщалось ранее, представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о криминогенной обстановке в стране за неделю.

    «За неделю совершено 3464 преступления, 2114 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 9 убийств, 10 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыто 42 грабежа, 497 краж чужого имущества», - сказала представитель МВД.




    Теги:
    Борьба с наркотиками МВД РК Астана Закон и право Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!