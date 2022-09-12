Более 110 кг синтетических наркотиков изъяла полиция с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года полиция изъяла более 110 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из незаконного оборота с начала года изъято свыше 110 кг «синтетики», что в два раза больше, чем в 2021 году», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Она напомнила, что с октября 2021 года «синтетика» приравнена к тяжелым видам наркотиков. Уголовная ответственность за их хранение наступает с 1 грамма (ранее - с 50 грамм).

Задержанным грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, представитель МВД РК Шугыла Турлыбек сообщила о криминогенной обстановке в стране за неделю.

«За неделю совершено 3464 преступления, 2114 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 9 убийств, 10 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыто 42 грабежа, 497 краж чужого имущества», - сказала представитель МВД.







