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Более 110 человек спасли из снежных заносов в Карагандинской области
18 Января 2020 04:32
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Спасатели Карагандинской области усиленно работают на трассах всех направлений региона. За несколько часов им удалось спасти более 110 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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В связи с погодными условиями остаются закрытыми автодороги по всем направлениям Карагандинской области для всех видов автотранспорта. Силами подразделений ДЧС, ДП и местных исполнительных органов из снежных заносов было спасено 117 человек, в том числе 11 детей, также проведена буксировка 34 легковых и грузовых автомашин.
Для расчистки дорог задействованы силы и средства дорожных служб.
Ключевые слова: Карагандинская область, Погода,
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