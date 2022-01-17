Более 11 тысячи вызовов обслужила скорая помощь в Павлодарской области в этом году

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С начала года бригады 103 Павлодарской области обслужили 26 дорожно-транспортных происшествий, 247 бытовых травм, больше 700 фактов с ушибами и переломами, 9 обморожений и 68 случаев отравления различными веществами, доставили на роды 144 женщины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января жители и гости Павлодарской области 11227 раз обращались на линию 103. В 1813 случаях медицинские бригады выполнили госпитализацию пациентов», - сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи.

«Служба 103 обслужила 26 дорожно-транспортных происшествий, 247 бытовых травм, больше 700 фактов с ушибами и переломами, 9 обморожений и 68 случаев отравления различными веществами», - рассказала заместитель главного врача Павлодарской областной станции скорой помощи Ольга Вербовая.

«Кроме того, к нам 450 раз обращались с различными патологиями беременности; 144 женщины были доставлены на роды. Нередко звонки были связаны с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы: обслужено 155 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, и госпитализировано 116 человек с острым инфарктом миокарда», - добавила она.

Во время режима чрезвычайного положения, действовавшего в регионе, павлодарская служба 103 наравне с правоохранительными органами работала в усиленном режиме. Все без исключения медицинские бригады находились в состоянии повышенной готовности.

«На выручку жителям региона всё это время приходили и специалисты медицинской авиации, которая входит в состав областной станции скорой помощи. С начала года они обслужили три вызова воздушным транспортом и 10 вызовов – наземным», - отметили в пресс-службе областной станции скорой помощи.