Более 11 тысяч женщин направили в кризисные центры в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошлый год сотрудниками полиции направлены в кризисные центры более 11 тысяч женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алексей Милюк отметил, что Министерством внутренних дел разработан и внедрен специальный алгоритм по выявлению жертв насилия, не имеющих возможности своевременно обратиться в полицию, с использованием ими кодового слова, сигнализирующего о факте бытового насилия. Налажено тесное сотрудничество подразделений полиции по защите женщин с неправительственным сектором.

«Сегодня помощь полиции в социальной реабилитации жертв оказывают порядка 40 кризисных центров, 30 из которых имеют приюты. За прошлый год сотрудниками полиции направлено в кризисные центры более 11 тысяч женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказано свыше 8 тысяч консультаций по телефонам доверия», - проинформировал Алексей Милюк.

Совместно с неправительственными организациями ежегодно проводятся различные республиканские акции. Только в период проведения акции «16 дней без насилия» в декабре прошлого года осуществлена проверка по месту жительства более 17 тысяч лиц, состоящих на учетах полиции, в том числе свыше 11 тысяч семейных дебоширов и более 6 тысяч неблагополучных семей.