Более 11 тысяч заявок по установлению инвалидности рассмотрены заочно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности за первый квартал этого года рассмотрено более 11 тысяч заявок со всех регионов Казахстана. На данный момент к проекту подключены 487 медицинских организаций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как сообщалось ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.

В рамках реализации данного поручения Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности во всех 17 регионах Казахстана в пилотном режиме запущен проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы.

Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, а остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.

В целом, переход на заочное освидетельствование исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым снижает коррупционные риски;

обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;

автоматизирует бизнес-процесс оказания государственных услуг по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью;

устраняет административные и бюрократические барьеры.

Посредством пилотного проекта в 2022 году планируется довести охват заочным оказанием услуги по установлению инвалидности до 20% лиц с инвалидностью.