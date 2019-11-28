Более 11 тысяч видеокамер установлено в учебных заведениях Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Всего пять из 356 школ Прииртышья не оснащены системой видеонаблюдения, но эту проблему обещают решить в 2019 году, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В учебных заведениях Павлодарской области установлено 11 439 видеокамер», - сообщили журналистам в пресс-службе акимата Павлодарской области со ссылкой на управление образования региона.

5 324 камерами оснащены школы, 4754 – детские сады, а 1361 – колледжи, детдома и объекты дополнительного образования, отметили в акимате.

«В этом году в бюджете предусмотрели 111 миллионов тенге на покупку и установку 2900 видеокамер в школах Павлодара, Экибастуза и Аксу, - сообщила заместитель руководителя управления образования Сауле Алекпарова. - В регионе всего пять школ не оснащены системой видеонаблюдения, все – в Щербактинском районе. Это малокомплектные школы, в которых обучаются менее десяти детей. Несмотря на этот факт, в 2020 году этот вопрос будет закрыт».

Как отмечают в управлении образования, камеры фиксируют всё, что происходит снаружи и внутри учебного заведения. Записи с камер наблюдения хранятся в течение 30 дней, добавили в пресс-службе.