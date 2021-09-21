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    12:01, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 11 тысяч тонн мусора собрали в Казахстане в рамках World CleanUp Day 2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех регионах нашей страны прошла Всемирная акция World CleanUp Day 2021. В мероприятии, организованном Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, приняло участие более 18 тысяч человек. Количество собранного мусора составило более 11 тысяч тонн. Было убрано 23 тысячи гектар территории и высажено почти 1800 деревьев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В этом году по всей стране для очистки было определено больше одной тысячи локаций. Основной площадкой в городе Нур-Султане стал участок в Алматинском районе вдоль канала Нура-Есиль.

    Всемирная акция «World CleanUp Day» нацелена не только на сбор мусора, но и на его сортировку и последующую переработку. Из отсортированного мусора на переработку в этом году были переданы две тысячи тонн отходов, среди которых стекло, пластик, резина, бумага, картон и металлы.

    Подобные акции служат лучшим стимулом для дальнейшего формирования у населения экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде и воспитанию у молодежи уважения к природе родного края.


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