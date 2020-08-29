Более 11 тысяч школьников будут обучаться в дежурных классах в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в этом году в школу пойдут около пяти тысяч первоклассников. Об этом на августовской конференции в режиме онлайн рассказал аким Семея Ермак Салимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, школы города начнут новый учебный год в дистанционном формате. На сегодня завершается работа по вопросу временного обеспечения компьютерами учащихся из малообеспеченных семей.

«Школам уже выдано 900 компьютеров, ведется закуп еще 666 компьютеров из местного бюджета и 5337 - из республиканского. Решается и вопрос обеспечения Интернетом. Казахтелеком проводит работы по усилению Интернета в поселках Восход, Холодный ключ и Ушактар», – пояснил Ермак Салимов.

В традиционном формате в дежурных классах учебный год начнут более 11 тысяч учащихся 1-4 классов. В школах при этом будут соблюдены все необходимые санитарные меры. Учащиеся малокомплектных сельских школ будут учиться в традиционном режиме также с соблюдением дезинфекционного режима. Воспитанники детских садов могут не только посещать дежурные группы по заявлению родителей, но и вместе с родителями обучаться дистанционно.

«Поручаю всем директорам школ и руководителю отдела образования обеспечить безопасность сохранения здоровья детей при открытии школ, детских садов», – заключил аким.

Стоит отметить, в этом году принят Закон о статусе педагога, заработная плата учителей увеличилась на 25%. За проверку тетрадей, наставничество, магистратуру и преподавание по обновленному содержанию образования учитель получает доплату. Министерством образования и науки при этом принимаются меры по недопущению требования лишней отчетности с учителей. Всё это дает педагогам возможность повышать качество образовательного процесса и воспитывать конкурентоспособных граждан.