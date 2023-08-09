Более 11 тысяч рабочих Лос-Анджелеса объявили 24-часовую забастовку

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Более 11 тыс. городских рабочих в Лос-Анджелесе, втором по величине городе США, объявили во вторник 24-часовую забастовку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.



Международный профсоюз работников сферы обслуживания /SEIU/ Local 721, крупнейший профсоюз государственного сектора в южной Калифорнии, сообщил в «Фейсбуке» о проведении однодневной забастовки из-за «несправедливой трудовой практики».

«Мы отказываемся считать приемлемыми попытки /властей/ Лос-Анджелеса вести недобросовестные переговоры и неоднократные нарушения трудового законодательства. Мы бастуем сегодня, чтобы потребовать уважения и бороться за наше достоинство», -- отметили в профсоюзе.

Ожидается, что забастовка нарушит работу больших и малых государственных учреждений, пишет газета Los Angeles Times. В этот день не будет работать как минимум часть общественных бассейнов. Вывоз мусора остановится на сутки. Также приостановится работа всех городских приютов для животных.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, однако, в понедельник заявила, что шатдауна в городе не случится. «Мой офис реализует план, гарантирующий, что этот шаг не повлияет на общественную безопасность или экстренную работу в области жилья и бездомности. Как я уже говорила на выходных, город всегда будет готов добиваться прогресса с SEIU 721 и мы продолжим переговоры добросовестно», -- добавила она.

В последние недели США пережили беспрецедентный всплеск профсоюзной активности и забастовок.

Профсоюзы представляют интересы более 95 тыс. человек в южной Калифорнии. Среди членов профсоюза люди, работающие в больницах, приютах, психиатрических учреждениях, судах, правоохранительных органах, библиотеках, уличных службах и парках, а также в сферах обслуживания пляжей, санитарии, очистки воды и управления водосборами.