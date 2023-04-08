Более 11 тысяч правонарушений выявили камеры видеонаблюдения в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области камерами видеонаблюдения выявлено более 11 тысяч административных правонарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Центр оперативного управления является передовой структурой в органах внутренних дел. В целях охраны общественной безопасности и порядка, обеспечения спокойствия населения работы по правонарушениям и преступлениям, выявленным камерами видеонаблюдения, осуществляются сотрудниками центра оперативного управления.

За три месяца с помощью камер видеонаблюдения выявлено 11098 правонарушений и 72 преступления. Большая часть административных нарушений – нарушения правил дорожного движения. Кроме того, на пульт «102», который работает круглосуточно, поступило более 59 тысяч телефонных звонков от граждан. А по «омниканальности процесса приема сообщений граждан» поступило 35 сообщений от жителей и гостей области.

Сотрудниками полиции приняты соответствующие меры.

