Более 11 тысяч новых рабочих мест создано в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие 2019 года в Актюбинской области создано более 11 тысяч новых рабочих мест, еще 9 тысяч будет создано до конца года. О ходе реализации поручений Президента РК, а также об итогах полугодия отчитался сегодня на расширенном заседании акимата аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На расширенном заседании Правительства Глава государства уделил особое внимание созданию новых рабочих мест. В Актюбинской области за первое полугодие создано более 11 тысяч новых рабочих мест, а до конца года будет создано еще более 9 тысяч рабочих мест», - сказал аким.

Создание новых рабочих мест стало возможным за счет развития экономики региона. В целом за первое полугодие все экономические показатели выросли и до конца года ожидается выполнение плановых показателей.

Повышаются благосостояние и доходы актюбинцев. Так, средняя заработная плата в регионе выросла и составила 140 тысяч тенге.

«Уровень средней зарплаты в регионе вырос на 11,7 процента и достиг 140 тысяч тенге. С 1 января 2019 года по поручению Главы государства у 70 тысяч актюбинцев с минимальной зарплатой выросли доходы в 1,5 раза. С июня на 30 процентов выросла средняя зарплата бюджетников. Зарплата сотрудников в частном секторе в среднем выросла на 15 процентов», - сказал О.Уразалин.

При этом уровень инфляции составил 102,2 процента, что ниже республиканского показателя.

Доходы местного бюджета за полугодие также выросли на 106,8 процентов, что составляет 55 млрд тенге.

«У нас есть цель и есть все возможности для выполнения поставленных поручений Президента РК», - добавил аким.