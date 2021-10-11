Более 11 тысяч нарушений совершили водители автобусов за пять дней в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проведенном в течение пяти дней ОПМ «Автобус» рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 4 по 13 октября на территории страны полицией проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Его цель – сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, а также усиления контроля за соблюдением водителями правил перевозки. Полицейскими совместно с сотрудниками транспортного контроля, органов госдоходов проверяются автотранспортные предприятия и предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозки», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

Особое внимание, по его словам, уделено техническому состоянию автобусов и соблюдению Правил дорожного движения водителями.

«За 5 дней операции выявлено более 11 тысяч нарушений, совершенных водителями общественного транспорта, из них 25 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 52 выезда на встречную полосу, почти 2,5 тысячи нарушений правил маневрирования», - отметил спикер.

Кроме того, 264 водителя привлечены за превышение скоростного режима. Также зарегистрировано 515 фактов незаконного переоборудования, 225 фактов не прохождения предрейсового осмотра, у тысячи водителей не был пройден техосмотр, почти 2,5 тысячи пользовались телефоном за рулем. Выявлено 173 факта нелегальной перевозки пассажиров.

К административной ответственности привлечено 136 должностных лиц автобусных парков. Закрыто 76 несанкционированных стоянок.