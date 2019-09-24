Более 11 тысяч нарушений ПДД зафиксировали интеллектуальные перекрестки в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 11 тысяч нарушений ПДД зафиксировали с начала года интеллектуальные перекрестки в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали полицейские, в Кокшетау интеллектуальные перекрестки официально работают более 5-ти лет. Все нарушения не просто фиксируются, но и официально регистрируются, и отправляются по почте владельцу авто, нарушившему правила дорожного движения. Информация стекается в два центра: видеоматериалы - в ЦОУ, а фото нарушителей - в процессинговый центр управления административной полиции. Камеры наблюдения работают в режиме онлайн круглосуточно.

«С начала года интеллектуальными перекрестками в Кокшетау, установленными на перекрестках улиц Уалиханова – Горького, Горького-Ауельбекова, Горького-Ауэзова, Уалиханова-Кенесары, Уалиханова-Юбилейная, проспекта Абылай-хана, зафиксировано более 11035 нарушений правил дорожного движения, из которых выявлено 9941 нарушений по ст. 592 КРКоАП (Превышение установленной скорости движения), около 222 - по ст. 599 КРКоАП (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика) и более 822 по ст. 601 КРКоАП (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги)», - рассказали в ведомстве.

По словам полицейских, после уведомления нарушителю дается 40 дней для добровольной оплаты штрафа. Затем все материалы передаются судебным исполнителям. Штраф за нарушения, которые фиксирует интеллектуальный перекресток, составляет от 5 до 10 МРП.

Напомним, с 22 августа на автодороге «Астана - Петропавловск» дополнительно начали свою работу 2 фоторадарных комплекса «Крис-П»: в городе Щучинске напротив кафе «Экспресс» и в поселке Макинке напротив АЗС «Синойл».