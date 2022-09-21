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Более 11 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
21 Сентября 2022, 09:44

Более 11 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 21 сентября лечение от КВИ продолжают получать 11 355 человек (–11 185+ и 170 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

«Из них в стационарах находятся 142 пациента, на амбулаторном уровне – 11 213 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии пять пациентов, в состоянии крайней степени тяжести три пациента, на аппарате ИВЛ два пациента», - говорится в сообщении.


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