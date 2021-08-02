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    12:16, 02 Август 2021 | GMT +6

    Более 11 тысяч интернет-мошенничеств совершено с начала года – МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 11 тысяч интернет-мошенничеств совершено с начала текущего года. Об этом сообщил на брифинге начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Более 11 тысяч интернет-мошенничеств совершено с начала текущего года. В целях предотвращения интернет-мошенничеств Министерством проводится широкая информационно-разъяснительная работа среди населения. Так, с начала текущего года подразделениями органов внутренних дел в средствах массовой информации размещено более тысячи публикаций о способах и схемах совершения мошенничеств, соблюдении мер безопасности, в том числе видеоролики и пресс-релизы о проводимой работе с приведением примеров раскрытия. С начала года реализуется ведомственная программа по противодействию преступлениям в сфере информатизации и связи, а также совершаемым с использованием информационных технологий на 2021-2022 годы. План по реализации Программы содержит мероприятия организационно-практического и профилактического характера. В территориальных департаментах созданы специализированные следственно-оперативные группы по раскрытию интернет-мошенничеств, которые на постоянной основе анализируют способы совершения этих преступлений», – сказал С. Адилов.

    По его словам, Министерством внутренних дел совместно с Агентством по финансовому мониторингу принимается комплекс мер по предотвращению мошенничеств в сфере кредитования, банковской деятельности и мобильного перечисления денежных средств.

    Начальник Департамента также сообщил, что за 7 месяцев текущего года по уголовным делам данной категории, в ходе досудебного расследования восстановлены права потерпевших, им возмещен причиненный материальный ущерб на сумму свыше одного миллиарда тенге.

    Как отметил С. Адилов, наиболее распространенным способом интернет-мошенничества является получение частичной либо полной предоплаты за товар или услугу по интернет-объявлениям. К таким преступлениям относятся: недоставка заказанного через интернет товара; невыполнение заказанных услуг.

    Теги:
    МВД РК Интернет Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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