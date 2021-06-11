РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:41, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 11 тысяч иностранцев наказали за нарушения миграционного законодательства в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За нарушения миграционного законодательства к ответственности привлечено более 11,6 тысячи иностранцев в Казахстане. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев входе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В условиях пандемии обеспечен контролируемый транзитный проезд через Казахстан более 35 тысяч граждан соседних стран. Принимаются меры по повышению туристического потенциала нашей страны и упрощению миграционных процедур для иностранцев. С прошлого года отменена регистрация иностранцев, прибывающих в Казахстане до 30 суток. Обязанность по информированию миграционной службы теперь возложена на принимающую сторону. Организована выдача въездных виз непосредственно в международных аэропортах. Внедрен механизм выдачи электронных виз («е-Visa»). Теперь иностранцы могут получать их без обращения в Посольство нашей страны за рубежом. Автоматизирован механизм уведомления через визово-миграционный портал о прибытии и проживании иностранцев в гостиницах, санаториях, хостелах и так далее», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    В то же время, как отметил министр, обеспечивается миграционный контроль. За нарушения миграционного законодательства к ответственности привлечено более 11,6 тысячи иностранцев, за незаконное осуществление трудовой деятельности - 2,8 тысячи, а также 604 работодателя. Возбуждено 31 уголовное дело за организацию незаконной миграции.

    По решениям судов выдворены из страны порядка одной тысячи нарушителей (839) без права въезда в Казахстан в течение 5 лет.



    Теги:
    МВД РК Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:40
    В детсады, школы и больницы Астаны начали подавать тепло
    Сегодня, 12:34
    Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Костанайской области
    Сегодня, 12:30
    «Серый» сахар рушит отрасль в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!