Более 11 тысяч иностранцев наказали за нарушения миграционного законодательства в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За нарушения миграционного законодательства к ответственности привлечено более 11,6 тысячи иностранцев в Казахстане. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев входе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях пандемии обеспечен контролируемый транзитный проезд через Казахстан более 35 тысяч граждан соседних стран. Принимаются меры по повышению туристического потенциала нашей страны и упрощению миграционных процедур для иностранцев. С прошлого года отменена регистрация иностранцев, прибывающих в Казахстане до 30 суток. Обязанность по информированию миграционной службы теперь возложена на принимающую сторону. Организована выдача въездных виз непосредственно в международных аэропортах. Внедрен механизм выдачи электронных виз («е-Visa»). Теперь иностранцы могут получать их без обращения в Посольство нашей страны за рубежом. Автоматизирован механизм уведомления через визово-миграционный портал о прибытии и проживании иностранцев в гостиницах, санаториях, хостелах и так далее», - сказал Ерлан Тургумбаев.

В то же время, как отметил министр, обеспечивается миграционный контроль. За нарушения миграционного законодательства к ответственности привлечено более 11,6 тысячи иностранцев, за незаконное осуществление трудовой деятельности - 2,8 тысячи, а также 604 работодателя. Возбуждено 31 уголовное дело за организацию незаконной миграции.

По решениям судов выдворены из страны порядка одной тысячи нарушителей (839) без права въезда в Казахстан в течение 5 лет.



