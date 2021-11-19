Более 11 тысяч дефектов выявили на дорогах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Неудовлетворительное содержание автомобильных дорог в Жамбылской области вызывает обеспокоенность местных властей и правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, для обеспечения безопасности дорожного движения за 10 месяцев 2021 года проведено 1 684 обследования автомобильных дорог области, в ходе проверки выявлено 11 713 дефектов. По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 1 684 предписания. По имеющимся недостаткам в содержании автомобильных дорог направлено 323 информации.

Помимо этого, проведено обследование железнодорожных переездов, при этом выявлено 185 дефектов в их содержании. Руководителям организаций, обслуживающим переезды, выдано 71 предписание для их устранения.

По выданным предписаниям на автодорогах области установлено 3 185 дорожных знаков, нанесено более 6 802 км дорожной разметки, произведен ямочный ремонт 154,5 тысячи кв. м автодорог. Для безопасности дорожного движения заменено 53 дорожных буфера, установлено 1 660 сигнальных столбиков и 8 515 светоотражающих катафотов, восстановлено 7 900 погонных метров криволинейного бруса.

За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и необеспечение безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечено 211 должностных лиц.

«За невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений по части 1 статьи 631 КоАП РК к административной ответственности привлечено 129 должностных лиц. В отношении еще одного должностного лица составлен административный протокол за аналогичное правонарушение, но уже повлекшее совершение дорожно-транспортного происшествия (статья 631 часть 2 КоАП РК). За повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения (статья 630 часть 1 КоАП РК) к административной ответственности привлечено 79 физических лиц», - рассказал начальник управления административной полиции Жамбылской области подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев.

Кроме того, за неисполнение предписаний, выданных управлением полиции города Тараза и отделом полиции Меркенского района, к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП РК привлечены КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза» и акимат Рыскуловского сельского округа Меркенского района.

«Несмотря на то, что основными виновниками дорожных аварий зачастую являются сами водители, для снижения уровня аварийности на дорогах необходимо также улучшить качество дорожной сети. В этом направлении сотрудники департамента полиции Жамбылской области и дальше будут проводить определенную работу. Если вы заметили дефект дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, неработающие светофоры и другие нарушения, можете сообщить в полицию», - написал на своей странице в Facebook начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.