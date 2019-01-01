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Более 11 тыс кубометров снега убрано в Астане за сутки

1 Января 2019 11:46 70
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Более 11 тыс кубометров снега убрано в Астане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В снегоуборке было задействовано 466 единиц спецтехники, передает официальный сайт столичного акимата.

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31 декабря на снегоуборку вышли 294 дорожных рабочих, сообщили в ТОО «Астана Тазалык». 

«Всего убрано 11428 кубометров снега, вывезено ТОО «Астана Тазалык» 5424 кубометров, другими организациями - 5209, АО «Астана Зеленстрой» - 795 кубометров», - говорится в сообщении ТОО «Астана Тазалык». 

С 16 октября по 31 декабря убрано 1003877 кубометров снега. 

За сутки просыпано 215,5 кубов песко-соляной смеси. Всего с 13 октября по 31 декабря просыпано 12512 кубометров песко-соляной смеси.

 Акимат Астаны напоминает, что по всем жилищно-коммунальным вопросам, в том числе по уборке снега, можно круглосуточно обращаться в Центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek, позвонив на номер 109.

 

 

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Ключевые слова: Астана,
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