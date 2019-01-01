Более 11 тыс кубометров снега убрано в Астане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В снегоуборке было задействовано 466 единиц спецтехники, передает официальный сайт столичного акимата.

31 декабря на снегоуборку вышли 294 дорожных рабочих, сообщили в ТОО «Астана Тазалык».

«Всего убрано 11428 кубометров снега, вывезено ТОО «Астана Тазалык» 5424 кубометров, другими организациями - 5209, АО «Астана Зеленстрой» - 795 кубометров», - говорится в сообщении ТОО «Астана Тазалык».

С 16 октября по 31 декабря убрано 1003877 кубометров снега.

За сутки просыпано 215,5 кубов песко-соляной смеси. Всего с 13 октября по 31 декабря просыпано 12512 кубометров песко-соляной смеси.

Акимат Астаны напоминает, что по всем жилищно-коммунальным вопросам, в том числе по уборке снега, можно круглосуточно обращаться в Центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek, позвонив на номер 109.