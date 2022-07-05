Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 11 тыс. евро заплатит Казахстанская федерация футбола из-за поведения болельщиков
5 Июля 2022 18:06

Более 11 тыс. евро заплатит Казахстанская федерация футбола из-за поведения болельщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация футбола (КФФ) выплатит штраф, который УЕФА взыскал в связи с неправомерными действиями болельщиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

На матче Лиги наций УЕФА против сборной Словакии болельщики сборной Казахстана, невзирая на многочисленные призывы и просьбы КФФ соблюдать общественный порядок и регламент соревнований, бросали с трибун на футбольное поле посторонние предметы.

Факт был зафиксирован делегатом матча, после чего контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение о наложении на федерацию штрафа в размере 11 625 евро.

Казахстанская федерация футбола призывает проявлять высокую культуру боления, уважение в адрес участников, организаторов матча и других зрителей на трибунах стадиона.

В нынешнем сезоне это второй случай, когда на федерацию накладываются вышеуказанные санкции. Подобные действия болельщиков могут быть оценены со стороны УЕФА еще более жесткими мерами, вплоть до проведения матчей при пустых трибунах.


Фото: kff.kz
Новости по теме
Капитан сборной Казахстана Ярослава Шведова одержала победу на Уимблдоне
Дмитрий Попко неожиданно проиграл на старте турнира в Италии
Гонщик «Астаны» стал вторым на этапе веломногодневки «Тур Сибиу»
Читайте также
Капитан сборной Казахстана Ярослава Шведова одержала победу на Уимблдоне
«Канело» планирует закончить третий бой с Головкиным в пределах 12 раундов
Гонщик «Астаны» стал вторым на этапе веломногодневки «Тур Сибиу»
Две медали ЧМ по гиревому спорту завоевали казахстанцы в Бишкеке
Казахстанские параволейболисты завоевали призовые места на международном турнире
Дамир Исмагулов вошел в ТОП-15 рейтинга UFC
Фонд поддержки талантов «Дара» проводит республиканский спортивный фестиваль «TARTYL FEST»
Где смотреть трансляцию первого матча Лиги чемпионов «Тобол» -«Ференцварош»

Лента новостей

Архив