5 Июля 2022 18:06

Более 11 тыс. евро заплатит Казахстанская федерация футбола из-за поведения болельщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация футбола (КФФ) выплатит штраф, который УЕФА взыскал в связи с неправомерными действиями болельщиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

На матче Лиги наций УЕФА против сборной Словакии болельщики сборной Казахстана, невзирая на многочисленные призывы и просьбы КФФ соблюдать общественный порядок и регламент соревнований, бросали с трибун на футбольное поле посторонние предметы.

Факт был зафиксирован делегатом матча, после чего контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение о наложении на федерацию штрафа в размере 11 625 евро.

Казахстанская федерация футбола призывает проявлять высокую культуру боления, уважение в адрес участников, организаторов матча и других зрителей на трибунах стадиона.

В нынешнем сезоне это второй случай, когда на федерацию накладываются вышеуказанные санкции. Подобные действия болельщиков могут быть оценены со стороны УЕФА еще более жесткими мерами, вплоть до проведения матчей при пустых трибунах.

Фото: kff.kz