Более 11 тыс. дорожных знаков установят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комплексная целевая программа, направленная на устранение дефектов дорожного покрытия, образовавшихся после зимы и весенних паводков, разработана в Казахстане. Реализация программы позволит обеспечить безопасность водителям и бесперебойный проезд транспортным средствам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В рамках программы, дорожники установят порядка 11 500 дорожных знаков и более 2 500 километровых указателей, 683 информационных панно, а также 28 тыс. сигнальных столбиков на дорогах страны.

Кроме того, планируется произвести текущий ремонт порядка 600 тыс. квадратных метров республиканских дорог. В частности, ямочный ремонт (474 тыс. м2), устранение колеи и гребенки (93 тыс. м2) и ремонт продольных и поперечных деформационных швов (6 284 тыс. погонных метров). А также произведется заливка трещин на 672 тыс. м2.

Вместе с тем, будет установлено более 4 тыс. квадратных метров шумовых полос, 406 дорожных буферов, более 141 тыс. катафот и 32 светодиодных дорожных знака.

К тому же, на республиканских дорогах планируется установить и отремонтировать около 63 тыс. погонных метров ограждений и 168 автомобильных павильонов и площадок отдыха. Всего, в этом году дорожники охватят 15 направлений.

Реализация комплексной целевой программы находится на особом контроле Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.