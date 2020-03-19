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Более 11 тонн рыбы изъяли у жителя ВКО

19 Марта 2020 22:12
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Более 11 тонн рыбы изъяли у жителя ВКО

АКСУАТ. КАЗИНФОРМ — Полицейские Восточного Казахстана изъяли у жителя Тарбагатайского района более 11 тонн рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В ведомстве сообщили, что в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», завершившегося на прошлой неделе, сотрудники полиции Тарбагатайского района выявили в грузовике рыбу без соответствующих документов.

«30-летний водитель КамАЗа не смог предоставить соответствующих подтверждающих документов на перевозимую продукцию, пояснил, что с грузом выехал из Зайсанского района. При досмотре установлено, что в багажном отсеке водитель большегруза транспортировал рыбу – замороженную и упакованную в строительные мешки. Общий вес составил более 11,5 тонн. Сумма ущерба оценивается 20 млн. тенге», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 335 ч.4 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов с причинением крупного ущерба».

В полиции предупредили, что незаконная добыча рыбных ресурсов, охота на животных и уничтожение исчезающих видов растений преследуется по законом.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Орал Ерланулы

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