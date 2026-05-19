Более 1,1 тысячи недействительных сертификатов выявили в Казахстане

В Казахстане аннулировали 1113 фиктивных сертификатов, через которые без проверки ввозили потенциально опасную продукцию, в основном оформленную в Кыргызстане, передает Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

По данным Комитета технического регулирования и метрологии, значительная часть таких нарушений связана с документами, оформленными в Кыргызской Республике.

Как сообщил заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Бауыржан Касымов, проблема приобрела системный характер и напрямую влияет как на безопасность потребителей, так и на честную конкуренцию на рынке.

— Фактически отдельные документы выдавались без проведения необходимых испытаний продукции. В ряде случаев оформление происходило дистанционно, без реальной проверки товаров. Такие сертификаты давали возможность годами бесконтрольно ввозить продукцию на рынок Казахстана, — отметил Касымов.

По информации комитета технического регулирования и метрологии, на сегодняшний день Казахстан признал недействительными 1113 сертификатов и деклараций соответствия, выданных странами ЕАЭС. Основная доля нарушений приходится именно на Кыргызстан — 742 документа. Для сравнения, по России выявлено 244 нарушения, по Беларуси 11.

Речь идет не только о формальных несоответствиях. Во время проверок специалисты выявляли продукцию с нарушениями требований безопасности и маркировки. В некоторых образцах пищевой продукции обнаруживались бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимых показателей отдельных пищевых добавок. Кроме того, часть товаров реализовывалась без обязательной информации о дате изготовления и условиях хранения.

Как отметили в комитете, ранее через отдельные кыргызские органы сертификации массово оформлялись декларации без фактического подтверждения безопасности продукции. После вмешательства казахстанской стороны ситуация начала меняться.

— Мы совместно с кыргызскими коллегами провели серьезную работу по наведению порядка в этой сфере. Кыргызстан внес изменения в законодательство и передал функции регистрации деклараций государственной организации. Это значительно сократило возможности для незаконного оформления документов, — сообщил Бауыржан Касымов.

По материалам комитета, кыргызская сторона уже отменила восемь аттестатов аккредитации органов по подтверждению соответствия. Эти организации исключены из Единого реестра ЕАЭС.

— Параллельно Казахстан усиливает внутренний контроль. Все процедуры оценки соответствия оцифрованы через систему «Е-КТРМ», а органы государственных доходов ужесточили проверку документов при таможенном оформлении товаров. Также продолжается работа по блокировке интернет-ресурсов, предлагающих оформить сертификаты без прохождения обязательных процедур. На сегодняшний день в Казахстане заблокировано 76 таких сайтов, — подчеркнули в Министерстве торговли и интеграции РК.

Один из последних случаев был выявлен в Шымкенте. При попытке ввоза шоколадной глазури из Германии специалисты обнаружили декларацию соответствия, оформленную в Кыргызстане, но отсутствующую в Едином реестре ЕАЭС. После проверки действие документа было прекращено.

Ранее, схему с фиктивными счетами-фактурами на 356 млн тенге раскрыли в ВКО.