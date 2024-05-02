Более 11 тысяч пострадавших от паводков проконсультировали в СКО

Членами общественного штаба Северо-Казахстанской области ежедневно проводятся разъяснительные встречи в местах эвакуации по механизму получения компенсации. Об этом сообщил член общественного штаба Северо-Казахстанской области Арман Бердагулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Также сотрудники штаба на местах оказывают помощь в сборе пакета документов для получения компенсации.

Достигнута договоренность с банками второго уровня об открытии счетов на месте, без выезда в банк, с предоставлением реквизитов для обращения в центры занятости.

Членами общественного штаба координируется работа пунктов сбора гуманитарной помощи, организована работа по формированию заявок, свода, учета по сортировке доставленной помощи, также налажена работа по доставке необходимой помощи в места дислокации эвакуированных.

В настоящее время проведено более 170 встреч с охватом более 11 тысяч человек. Общественные штабы продолжают работу в данном направлении.