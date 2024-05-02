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    13:03, 02 Май 2024 | GMT +6

    Более 11 тысяч пострадавших от паводков проконсультировали в СКО

    Более 11 тысяч пострадавших от паводков проконсультировали в СКО
    Фото: оперштаб СКО

    Членами общественного штаба Северо-Казахстанской области ежедневно проводятся разъяснительные встречи в местах эвакуации по механизму получения компенсации. Об этом сообщил член общественного штаба Северо-Казахстанской области Арман Бердагулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Также сотрудники штаба на местах оказывают помощь в сборе пакета документов для получения компенсации.

    Достигнута договоренность с банками второго уровня об открытии счетов на месте, без выезда в банк, с предоставлением реквизитов для обращения в центры занятости.

    Членами общественного штаба координируется работа пунктов сбора гуманитарной помощи, организована работа по формированию заявок, свода, учета по сортировке доставленной помощи, также налажена работа по доставке необходимой помощи в места дислокации эвакуированных.

    В настоящее время проведено более 170 встреч с охватом более 11 тысяч человек. Общественные штабы продолжают работу в данном направлении.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Паводки
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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