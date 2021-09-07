Более 11% составляет уровень инфляции в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев напомнил о необходимости снижения инфляции в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях исполнения поручения Главы государства по возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году Национальный Банк поддерживает принятие мер, направленных, в первую очередь, на стабилизацию немонетарных факторов в рамках Комплекса мер антиинфляционного реагирования», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, по итогам 8 месяцев основной вклад в ускорение инфляции внес рост цен на продовольствие, который достиг уровня 11,4%.

«Для его снижения до 8% к концу года в соответствии с Комплексом мер Правительством и акимами будут приняты оперативные меры по устранению сезонных шоков и дисбалансов на отдельных рынках, не исключая эффективные временные меры регуляторного характера и антимонопольного воздействия», - заключил Е. Досаев.