РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:15, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 11% составляет уровень инфляции в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев напомнил о необходимости снижения инфляции в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях исполнения поручения Главы государства по возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году Национальный Банк поддерживает принятие мер, направленных, в первую очередь, на стабилизацию немонетарных факторов в рамках Комплекса мер антиинфляционного реагирования», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    По его словам, по итогам 8 месяцев основной вклад в ускорение инфляции внес рост цен на продовольствие, который достиг уровня 11,4%.

    «Для его снижения до 8% к концу года в соответствии с Комплексом мер Правительством и акимами будут приняты оперативные меры по устранению сезонных шоков и дисбалансов на отдельных рынках, не исключая эффективные временные меры регуляторного характера и антимонопольного воздействия», - заключил Е. Досаев.


    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Ерболат Досаев Экономика
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!