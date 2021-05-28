Более 11 млрд тенге потратят на водоснабжение в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам первого квартала этого года централизованным водоснабжением обеспечили 398 сел, или 62,7% от общего числа. В них проживают более 82% сельского населения региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что в прошлом году на водоснабжение потратили 6,5 млрд тенге. На эти средства реконструировали и построили разводящие сети и групповые водопроводы, восстановили ранее действующие разводящие сети. Всего работы коснулись 76 населенных пунктов.

На 2021 год запланирована сумма практически вдвое больше прошлогодней – 11,4 млрд тенге. Продолжатся работы по групповым водопроводам и локальным источникам водоснабжения, ремонт разводящих сетей. Реализация запланированных проектов позволит к концу года увеличить охват сельского населения качественной питьевой водой до 83,5%.

Один из проектов по водоснабжению сейчас реализуется в селе Токуши Аккайынского района. С 2019 года здесь идет реконструкция разводящих сетей. Большая часть уже сделана, осталось уложить около двух километров отводов к домам. В проекте предусмотрена прокладка разводящих сетей до границы каждого дома. Подключиться к водоснабжению смогут около 600 домов.

«Есть вопросы, волнующие население. Например, в летний период жители села Якорь Кызылжарского района испытывают недостаток питьевой воды. Это связано с увеличением водопотребления в жаркий период и высоким износом существующих сетей. Для решения проблемы сейчас разработан проект реконструкции разводящих сетей, который находится на экспертизе. После строительства новых сетей проблема решится», - рассказал руководитель управления Адильбек Аубакиров.

Перебои в водоснабжении происходили в селе Пресновке Жамбылского района. Новый водопровод здесь построили в рамках реконструкции Пресновского группового водопровода. Заказчиком является Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Завершить реконструкцию в прошлом году, как это было запланировано, не удалось из-за недобросовестного подрядчика. В управлении сообщили, что, по информации заказчика, работы завершат в июле и перебои в водоснабжении будут исключены.

Проблемным является и Соколовский групповой водопровод. Из-за незавершенной вовремя реконструкции перебои с водой ощущают жители села Соколовки Кызылжарского района.

«В рамках Комплексного плана социально-экономического развития области на 2021-2025 годы по водоснабжению запланировано 30,4 млрд тенге. Это позволит охватить 78 населенных пунктов с численностью населения 84 тысячи человек», - добавил А. Аубакиров.







