Более 11 млн выделят на исследования реки Жайык

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по исследованию гидрологического режима реки Жайык рассказал заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На исследования гидрологического режима трансграничной реки Жайык в рамках уточнения республиканского бюджета на 2021 год поддержано финансирование на сумму 11,950 млн тенге. Кроме того, для полноценного водоснабжения Западно-Казахстанской области 20 апреля 2021 года решением Республиканской бюджетной комиссии в рамках уточнения республиканского бюджета на текущий год поддержано выделение средств в сумме 1 200 млн тенге для подачи дополнительно объема воды в реки Караозен и Сарыозен по Саратовскому магистральному каналу и Жанибекскую оросительно-обводнительную систему из Палласовской оросительно-обводнительной системы РФ», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, трансграничные реки играют важную роль в обеспечении водными ресурсами отраслей экономики и населения в Республике Казахстан.

«В связи с тем, что по основным крупным трансграничным рекам (Ертис, Или, Шу, Талас, Сырдарья, Жайык) Казахстан расположен в нижнем течении, установление взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами является ключевым фактором в обеспечении водной безопасности Казахстана. В этой связи, Республика Казахстан в целях обеспечения экологической и водной безопасности в бассейнах трансграничных рек активно взаимодействует со всеми сопредельными государствами в рамках действующих межправительственных Соглашений», - заключил зампремьера.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно планов России по строительству Уральской плотины и влияния мероприятия на нашу страну.