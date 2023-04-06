Более 11 млн тенге выманил мошенник у жителя Жамбылской области

МЕРКЕ. КАЗИНФОРМ - В Меркенский РОП с заявлением обратился 40-летний местный житель, ставший жертвой мошеничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Со слов пострадавшего, в июле прошлого года некий знакомый пообещал помочь с покупкой автомобиля Тoyota Hіlux ниже рыночной стоимости. Под этим предлогом злоумышленник выманил у жертвы 11 743 700 тенге. Однако тот не получил ни обещанного автомобиля, ни денег. Задержан 39-летний житель областного центра. Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.