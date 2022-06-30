Более 11 млн тенге выделят на ремонт домов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 2 тыс. домов отремонтировано с 2011 по 2015 год за счет средств республиканского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы реализации государственной программы развития регионов до 2020 года (программа модернизации ЖКХ) с 2011 по 2015 годы на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов из республиканского бюджета выделено 33,6 млрд тенге, на которые отремонтировано 2 338 домов», - написал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев в своем ответе на депутатский запрос.

Согласно механизму финансирования, предусмотренного программой, осуществляются ремонтные работы за счет возвратных средств собственников отремонтированных ранее жилых домов.

В 2012-2019 годы за счет возвратных средств отремонтировано 501 домов на сумму 10,3 млрд тенге. Таким образом, работает револьверный механизм кредитования.

«Во исполнение Послания Главы государства от 2 сентября 2019 года для местных исполнительных органов в течение двух лет предусмотрено выделение 30 млрд тенге на проведение капитального ремонта общего имущества кондоминиума в рамках программы «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы по механизму бюджетного кредитования», - отметил представитель Мининдустрии.

По его словам, в 2020-2021 годах выделено 18,6 млрд тенге на ремонт 520 многоквартирных жилых домов, в текущем году планируется выделение 11,2 млн тенге на ремонт 226 многоквартирных жилых домов.

«Выделение средств в виде бюджетного кредита на 2020-2022 годы также будет осуществляться согласно револьверному механизму. Единый порядок проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов утвержден приказом от 29 апреля 2020 года 246 «Порядок проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума», - заключил вице-министр.