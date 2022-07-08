8 Июля 2022 01:17

Более 11 млн тенге похитили мошенники у жительницы Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции отмечают, что в регионе это первый случай, когда злоумышленники действовали столь подготовлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Alau.kz.

«Женщина нашла сайт по дополнительному заработку. Она оставила свои реквизиты на данном сайте. Через некоторое время с ней связались по телефону якобы сотрудники данного сайта, проинструктировали ее и сообщили, что данный сайт занимается дополнительным заработком для физлиц. Человек вкладывает свои деньги, а сотрудники данного сайта увеличивают заработок продажей криптовалют и делового металла», - пояснили в пресс-службе департамента полиции области.

После инструктажа женщина установила на свой сотовый телефон мобильное приложение их платформы, внесла 1 млн тенге, которые отобразились в ее аккаунте на данном ресурсе в долларовом эквиваленте. Женщина увидела, что деньги на ее виртуальном счету начали прибавляться.

«Капитал ее растет. Она еще больше начала этому верить и продолжила вкладывать свои денежные средства. С мая по июнь она вложила туда 11 млн тенге. Деньги увеличивались. Фишка в том, что она видела на сайте, что деньги увеличиваются и ей это нравилось. Потом она захотела вывести денежные средства», - говорит оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области Мейрам Сеитов.

Тут и начались проблемы. Ей сообщили, что нужно приобрести промокод, стоимость которого зависит от выводимой суммы. Для его приобретения она внесла на платформу свыше 1 млн тенге, однако вывести деньги все-таки не смогла. Через некоторое время женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

«Мы сейчас проводим следственные действия. Направили запросы в соответствующие банки. Факт в том, что там вообще зарубежные сайты. Когда с ней связывались по мессенджеру Whatsapp, там номера были зарубежные», - говорит оперуполномоченный.