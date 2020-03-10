+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 6 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 11 млн кубометров снега вывезли по всему Казахстану

10 Марта 2020 13:34
Поделиться:
Более 11 млн кубометров снега вывезли по всему Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра РК Юрий Ильин рассказал о проводимых работах по вывозу снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Риск весенних паводков: Общество Красного Полумесяца поделилось рекомендациями
КЧС перешел на усиленный режим работы с Казгидрометом Когда начнутся противопаводковые работы в Акмолинской области, рассказали в МВД Коронавирус, паводки и законопроект о мирных митингах – обзор событий за неделю

«На сегодняшний день в регионах всеми акиматами проводится вывоз снега. Было вывезено более 11 миллионов кубических метров снежного покрова. Это областные центры, районные центры. Но, к сожалению, пока зима не совсем отступает, мы в ночное время перекрывали ряд дорог. Проводили спасательные работы как на территории Костанайской, Акмолинской областей, так и на территории Павлодарской области», - сказал Юрий Ильин на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, с завтрашнего дня ожидается повышение температурного фона дневных температур.

«До конца недели этот фон будет повышен до 5 градусов в дневное время, ну и положительная для нас динамика - это то, что в ночное время для нас температуры пока минусовые. Это позволяет делать прогноз, что будет вымерзание снежного покрова, соответственно будет меньше водности снежных запасов, которые накопились. В целом, группировка подразделения МВД готова, мы проверили готовность всех исполнительных органов в ходе проведения учений «Коктем 2020», где отрабатывались вопросы практической реализации мероприятий по противопаводковым мероприятиям», - отметил спикер.

Он дополнительно сообщил, что в общей сложности группировка самого МВД составляет более 9 тысяч человек и более 1700 единиц боевой техники.

«Переброску силой средств мы планируем начать уже в конце марта месяца, в зависимости от складывающейся обстановки. С Южных регионов на восточную территорию, Центральный Казахстан и северную территорию с западных направлений – это Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области. В целом данная обстановка на сегодняшний день пока не предвещает никаких серьезных изменений. Мы работаем в тесном контакте как с подразделением Казгидромета, так и с местными исполнительными органами», - заключил Ю. Ильин.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Паводок, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив