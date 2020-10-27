Более 11 млн казахстанцев вошли в списки избирателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Констатин Петров назвал количество граждан, вошедших в списки избирателей на предстоящих парламентских выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая очередной характер нынешней кампании ЦИК, совместно с местными исполнительными органами провел актуализацию реестра избирателей по состоянию на 1 октября 2020 года. Указанная работа привела к включению в реестр избирателей по состоянию на 1 октября нынешнего месяца 11 820 318 граждан. (…) Список избирателей стал более качественным. Раньше, когда источники были разные, некоторые граждане могли оказаться в двух списках, либо не оказаться ни в одном. Сейчас эта практика, мы считаем, изжита», - сказал Константин Петров на заседании ЦИК.

Он подчеркнул, что формирование списка избирателей является одним из наиболее важных организационных элементов избирательного процесса.

«На основании списков избирателей граждане реализуют свое конституционное право на избрание депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов страны. Исходя из чего, формирование максимально полных и достоверных списков избирателей необходимо рассматривать не только как функцию местных исполнительных органов, но и как совместную ответственность акиматов, территориальных избирательных комиссий и каждого избирателя. Нормативно вопросы работы со списками избирателей регулируются целой главой конституционного закона – 24 статья касается составления списков избирателей и порядка их составления. 25 статья касается включения в списки избирателей. 26 статья – ознакомление со списками избирателей, и статья 26 прим. 1 – формирование списка избирателей для голосования», - отметил спикер.

«Это – новшество. Данная статья четвертой главы Конституционного закона разработана законодателями и введена в действие в июне 2018 года. Как вы знаете, в Конституционный закон 2018 года также внесены изменения в части формирования списков избирателей. Коснулись они прежде всего установления единого источника формирования списков избирателей, в качестве которой определена государственная база данных – физические лица», - заключил К. Петров.