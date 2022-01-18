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Более 11,4 тыс. лицам с инвалидностью автоматически продлены выплаты в период ЧП

18 Января 2022 14:52
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Более 11,4 тыс. лицам с инвалидностью автоматически продлены выплаты в период ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с введением режима ЧП в Казахстане Министерством труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) автоматически продлена выплата государственных пособий по инвалидности для граждан, у которых наступил срок переосвидетельствования инвалидности в период с 5 декабря 2021 года по 19 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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Данная мера охватывает 11 411 лиц с инвалидностью.

Также продление выплат охватывает 3 089 лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами и инвалидами I группы.

Вместе с тем в Казахстане имеется 373 получателя пособий, осуществляющих уход за детьми-инвалидами до 18 лет, которые достигли совершеннолетия в период с 5 декабря 2021 года по 19 января т.г. В данном случае выплата пособий также будет продлена по 19 января 2022 года включительно.

Кроме того, гражданам, имеющим право на назначение базовой и солидарной пенсионных выплат, государственного социального пособия, государственного специального пособия, социальных выплат из Государственного фонда социального страхования, и не успевшим вовремя обратиться за назначением выплат, МТСЗН предоставлена возможность подать заявление в период действия режима ЧП и в течение одного месяца после его завершения. Назначение указанных выплат будет осуществляться со дня возникновения оснований для назначения.

Напомним, в 2020 году в период действия режима ЧП и ограничительных мер лицам, имеющим право на назначение пенсий и пособий, была предоставлена возможность подачи заявлений через сервис электронных обращений на портале «электронного правительства» с прикреплением скан-копий необходимых документов.

Кроме этого, лицам с инвалидностью, у которых в период действия ограничений наступил срок переосвидетельствования, была автоматически продлена выплата государственных пособий по инвалидности.

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#Правительство РК   #Минтруда РК  
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