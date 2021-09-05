Более 11,3 тысячи неподтвержденных случаев оказания услуг со стороны медорганизаций выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 6 месяцев этого года выявлено более 11,3 тысяч неподтвержденных случаев оказания медуслуг, что составляет 2,3% от общего количества выявленных дефектов. Об этом сообщили в пресс-службе филиала по городу Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования», передает МИА «Казинформ».

Эксперты Фонда социального медицинского страхования продолжают мониторинг качества и объемов оказанных услуг, которые оказываю поставщики по гарантированному государством бесплатному объему медицинской помощи (ГОБМП) и по ОСМС.

По результатам мониторинга за 6 месяцев этого года экспертами фонда выявлено более 486 тысяч дефектов. Для сравнения, по итогам первого полугодия прошлого года эта цифра составляла 461 тысячу.

Большая часть нарушений (74,4%) выявлена специалистами при оказании консультативно-диагностических услуг (КДУ) населению. Далее, по данным экспертов, допускаются факты необоснованного завышения объемов помощи/услуг - 67%, необоснованного отклонения лечебно-диагностических мероприятий от стандартов, правил в области здравоохранения/ клинических протоколов - 16,4%, некорректное оформление медицинской документации - 11,3% дефектов.

Также за эти полгода было выявлено более 11,3 тысячи неподтвержденных случаев оказания медуслуг, что составляет 2,3% от общего количества выявленных дефектов. Среди регионов наиболее часто «приписки» встречаются в г. Нур-Султан, Шымкент и Жамбылской области, меньше всего - в ЗКО, Атырауской, Костанайской и Акмолинской областях.

В отношении всех субъектов здравоохранения - «нарушителей» были применены штрафные санкции.

Важной частью договорных отношений являются обязательства медицинских организаций в части доступности и качества оказываемых услуг и фонд вправе требовать их исполнения.

С этого года фондом внедрено в практику проведение проактивного мониторинга, при котором, при выявлении фактов неисполнения договорных обязательств поставщику предоставляется 45 календарных дней со дня подписания заключения на устранение и надлежащего их исполнения. Если дефект не устранен в срок, на медицинскую организацию налагается штраф.

«Проактивный мониторинг позволяет фонду предоставить шанс поставщикам для их устранения и надо отметить, что они стараются максимально устранить все нарушения, чтобы избежать штрафных санкций. В итоге выигрывает пациент, в интересах которого сотрудник фонда, после выявления нарушений, повторно проводит оценку деятельности поставщиков и требует их устранения. Между сотрудниками медицинских организаций и сотрудниками фонда данный формат мониторинга позволяет выстраивать доверительные отношения, чтобы совместными усилиями улучшить доступность и качество оказываемых услуг», - отметила директор департамента мониторинга качества медицинской помощи Фонда соцмедстрахования Лаззат Шоманова.

Оплата за медицинские услуги, оказанные населению поставщиками фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг. То есть, оплачиваются только оказанные по факту услуги, подтвержденные документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов.

Для улучшения качества оказания медицинской помощи населению в медицинских организациях, фондом в этом году продолжена акция «Тайный пациент».

В рамках этой акции сотрудниками фонда через «тайный» обзвон медицинских организаций был проведен мониторинг знаний специалистов регистратуры и медицинских работников о системе медстрахования, медицинских услугах, которые входят в ОСМС и ГОМБП, стандартам оказания медпомощи, а также по вопросам статуса застрахованности пациентов.

По итогам исследования самый высокий уровень знаний показали медработники Западно-Казахстанской (86%), Жамбылской (83%) и Восточно-Казахстанской областей (83%). Хуже всего дела обстоят в Мангистауской и Атырауской областях – здесь показатель знаний составил всего 68% из числа опрошенных. Также в тройку аутсайдеров попала Актюбинская область с 69%.

Полученные результаты, как отметили эксперты фонда, позволят определить направления, по которым нужно усилить знания медработников и улучшить качество предоставления медицинских услуг. Мониторинг не предусматривает каких-либо мер взыскания, но станет основанием для адресного обучения медработников сотрудниками фонда и позволит снизить количество неправомерных отказов пациентам в получении необходимой медуслуги, повысить сервис в медорганизациях, обеспечить пациентов компетентными консультациями.

Если пациент самостоятельно выявляет факты приписки услуги, которую он не получал, необходимо сообщить об этом в Фонд медицинского страхования. Для подачи жалобы или обращения нужно обратиться по телефону 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7.







