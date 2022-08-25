Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение
Более 107 тыс. казахстанцев лечатся от алкоголизма и наркомании
25 Августа 2022 13:01

Более 107 тыс. казахстанцев лечатся от алкоголизма и наркомании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК Куаныш Алтынбеков проинформировал о текущей ситуации по реабилитации алко- и наркозависимых казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На первое полугодие в нашей стране количество лиц, которые находятся под наблюдением по поводу психических расстройств вследствие употребления психоактивных веществ, составило более 107 тыс. человек. Из них – с алкоголизмом 83%, с наркотической зависимостью – 17%», - сообщил Куаныш Алтынбеков на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

К.Алтынбеков отметил, что на сегодня наркологическая помощь населению осуществляется в 204 кабинетах психического здоровья на районном уровне и в 83 первичных центрах психического здоровья на уровне городских поликлиник. В первичных центрах ведут работу мультидисциплинарные команды в составе врача-психиатра (нарколога), психотерапевта, психолога, социального работника.

Медико-социальная помощь, в том числе реабилитация, оказывается на стационарном уровне в региональных центрах психического здоровья, которые функционируют во всех регионах, в том числе в филиале республиканского научно-практического центра психического здоровья в Павлодаре. В структуре центров психического здоровья развернуто более 3 тыс. 700 коек наркологического профиля круглосуточного пребывания.


Новости по теме
Более 7 млрд тенге направили на сельское здравоохранение в Карагандинской области
Казахстан находится на 4-ом месте в мире по эффективности лечения туберкулеза
Информация о здравоохранении будет в одном разделе eGov mobile
Читайте также
Более 7 млрд тенге направили на сельское здравоохранение в Карагандинской области
Казахстан находится на 4-ом месте в мире по эффективности лечения туберкулеза
Информация о здравоохранении будет в одном разделе eGov mobile
Третий медработник скончался после столкновения автобуса и грузовика в Сарышагане
Уникальную операцию провели столичные медики ребенку из Атырау
Принять меры по обеспечению аптек жизненно важными лекарствами попросила сенатор
Наркодилера с крупной партией индийской марихуаны задержали в Астане
Количество медицинских уголовных правонарушений выросло в РК на 12% за год
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив