Более 106 тысяч костанайцев ревакцинировались от коронавируса

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 342 тысячи костанайцев полностью вакцинировались от коронавирусной инфекции, 106 тысяч человек получили ревакцинацию. Такие данные озвучили в областном управлении здравоохранения акимата Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Для противодействия коронавирусной инфекции в области развернуто 1 650 инфекционных и карантинных коек, где загруженность по инфекционным – 12%, по карантинным загруженность – 14%.

«За последние сутки в области зарегистрировано 29 новых случаев. На сегодня в область доставлено 558 390 доз первого компонента и 558 930 доз второго компонента вакцины, а также 5 тысяч доз вакцин «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации. Вакцинировано 357 970 человек или 60,1% от подлежащих вакцинации (было 505 068, сейчас – 595 640), из них вторым компонентом 342 465 или 57,5%», - сообщили в ведомстве.

В проведении вакцинации задействовано 426 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение.

«С 22 ноября началась ревакцинация населения, а также вакцинация беременных и кормящих женщин, детей и подростков от 12 до 18 лет. На 3 марта ревакцинировано 106 175 человек, вакцину Comirnaty «Pfizer» первый компонент получили 11 909 человек (это 178 беременных женщин, 2 135 кормящих женщин и 9 586 подростков), второй компонент – 9 082 человека (117 - беременные женщины, 1 691 - кормящие женщины и 7 274 - подростков)», - подытожили в управлении здравоохранения.

Ранее вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения озвучила обновленный прогноз эпидемиологической ситуации по COVID-19.