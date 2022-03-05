Более 106 тысяч костанайцев ревакцинировались от COVID-19

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - 342 тысячи костанайцев полностью вакцинировались от коронавирусной инфекции, 106 тысяч ревакцинировались. Такие данные озвучили в областном управлении здравоохранения акимата Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Для противодействия коронавирусной инфекции в области развернуто 1 650 инфекционных и карантинных коек, где загруженность по инфекционным – 12%, по карантинным загруженность – 14%.

«За последние сутки в области зарегистрировано 29 новых случаев. На сегодня в область доставлено 558 390 доз первого компонента и 558 930 доз второго компонента вакцины, а также 5000 доз вакцин «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации. Вакцинировано 357 970 человек, или 60,1% от подлежащих вакцинации (было 505 068, сейчас – 595 640), из них вторым компонентом 342 465, или 57,5%», - сообщили в ведомстве.

В проведении вакцинации задействовано 426 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение.

«С 22 ноября началась ревакцинация населения, а также вакцинация беременных и кормящих женщин, детей и подростков от 12 до 18 лет. На 3 марта ревакцинировано 106 175 человек, вакцину Comirnaty Pfizer получило первого компонента – 11 909 человек ( это 178 беременных женщин, 2 135 кормящих женщин и 9 586 подростков), второго компонента – 9 082 человек (117 беременные женщины, 1 691 кормящих женщин и 7 274 подростков)», - подытожили в управлении здравоохранения.