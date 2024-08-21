Более 10 тысяч этнических казахов получили статус кандаса за 7 месяцев 

По состоянию на 1 августа 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 10 134 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 138,5 тыс. этнических казахов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Более половины кандасов (47,5%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из КНР, 37% – из Узбекистана, 5,8% – из Туркменистана, 5,2% – из Монголии, 3,2% – из России и 1,3% – из других стран.

По состоянию на 1 августа 2024 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59%, несовершенолетние граждане – 31,3% и пенсионеры – 9,7%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,4% имеют высшее образование, 23,8% среднее специальное образование, 54,6% общее среднее образование и 4,2% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2 433 человек. По состоянию на 1 августа 2024 года в регионы расселения переселено 1937 кандасов.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 1755 кандасам. В частности, 479 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.

Напомним, с 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате принято 12 495 заявлений от этнических казахов.