Что нужно учитывать казахстанцам при передаче пенсионных накоплений в частное управление

С сентября казахстанцы смогут передать пенсионные накопления в полном объеме частным управляющим компаниям. Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, что следует учитывать при таком выборе, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, новые правила не означают, что граждане обязаны переводить пенсионные накопления в частные управляющие компании. Каждый вкладчик самостоятельно выберет подходящий для себя вариант.

— Те, кто придерживается более консервативной стратегии инвестирования, могут оставить накопления в ЕНПФ. А те, кто помоложе, кому до пенсионного возраста далеко, он может рискнуть, выбрать инвестиционную компанию, которая имеет более «агрессивный» активный портфель, ищет более высокую доходность, но при этом и риски повыше, — сказал глава регулятора.

Для казахстанцев, которые рассматривают передачу накоплений в управление частным компаниям, Сулейменов дал несколько рекомендаций.

— Нужно смотреть на сайтах инвестиционных исправляющих компаний их инвестиционные декларации — что они обещают, какие результаты они могут показать за три года, что они функционируют. И на базе этого принять собственное инвестиционное решение. Потому что в конце концов пенсионный счет — это индивидуальный счет, который принадлежит только гражданину. Но в любом случае выбор — это большой плюс, — отметил он.

Также глава регулятора призвал казахстанцев повышать финансовую грамотность и разбираться в механизмах работы пенсионной системы. По его словам, это поможет гражданам осознанно управлять накоплениями, добиваться официальной выплаты зарплаты и следить за тем, чтобы работодатель своевременно перечислял все обязательные отчисления.

Отметим, по данным регулятора, сейчас под управлением частных управляющих компаний находится лишь около 0,5% от общего объема пенсионных активов. Сулейменов отметил, что со временем, если они продемонстрируют стабильную доходность и докажут свою надежность, интерес граждан также может возрасти.

Как сообщалось ранее, к частным компаниям, куда казахстанцы смогут переводить 100% своих пенсионных накоплений, предъявляются жесткие требования по объему капитала (не менее 1,9 млрд тенге или 440 тыс. МРП) и опыту работы.