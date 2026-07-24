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    Что нужно учитывать казахстанцам при передаче пенсионных накоплений в частное управление

    С сентября казахстанцы смогут передать пенсионные накопления в полном объеме частным управляющим компаниям. Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, что следует учитывать при таком выборе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пенсионер, пенсия
    Коллаж: Canva

    По его словам, новые правила не означают, что граждане обязаны переводить пенсионные накопления в частные управляющие компании. Каждый вкладчик самостоятельно выберет подходящий для себя вариант.

    — Те, кто придерживается более консервативной стратегии инвестирования, могут оставить накопления в ЕНПФ. А те, кто помоложе, кому до пенсионного возраста далеко, он может рискнуть, выбрать инвестиционную компанию, которая имеет более «агрессивный» активный портфель, ищет более высокую доходность, но при этом и риски повыше, — сказал глава регулятора.

    Для казахстанцев, которые рассматривают передачу накоплений в управление частным компаниям, Сулейменов дал несколько рекомендаций.

    — Нужно смотреть на сайтах инвестиционных исправляющих компаний их инвестиционные декларации — что они обещают, какие результаты они могут показать за три года, что они функционируют. И на базе этого принять собственное инвестиционное решение. Потому что в конце концов пенсионный счет — это индивидуальный счет, который принадлежит только гражданину. Но в любом случае выбор — это большой плюс, — отметил он.

    Также глава регулятора призвал казахстанцев повышать финансовую грамотность и разбираться в механизмах работы пенсионной системы. По его словам, это поможет гражданам осознанно управлять накоплениями, добиваться официальной выплаты зарплаты и следить за тем, чтобы работодатель своевременно перечислял все обязательные отчисления.

    Отметим, по данным регулятора, сейчас под управлением частных управляющих компаний находится лишь около 0,5% от общего объема пенсионных активов. Сулейменов отметил, что со временем, если они продемонстрируют стабильную доходность и докажут свою надежность, интерес граждан также может возрасти.

    Как сообщалось ранее, к частным компаниям, куда казахстанцы смогут переводить 100% своих пенсионных накоплений, предъявляются жесткие требования по объему капитала (не менее 1,9 млрд тенге или 440 тыс. МРП) и опыту работы.

    Пенсионеры Пенсия Модернизация пенсионной системы
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор