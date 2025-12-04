Более 100 млн тенге вернули в бюджет после срыва проекта в Костанайской области

Проверка показала: многомиллионный проект оказался под угрозой из-за невыполненных работ, неосвоенного аванса и бездействия ответственных лиц.

В ходе анализа установлено, что местный отдел строительства не принял предусмотренных законом действий для возврата выплаченного аванса подрядчику — предприятию «Теплоэнергострой».

— В июне 2022 года между ведомством и подрядчиком был заключен договор на строительство сетей водоснабжения в селе Чайковское стоимостью 880,8 млн тенге. Подрядчик получил аванс в размере 107,4 млн тенге, застрахованный в корпорации «Freedom Finance Insurance». Однако работы выполнены не были: невыполненный объём составил 338,1 млн тенге, а сумма аванса не освоена, — пишется в заявлении прокуратуры.

Договор был расторгнут в одностороннем порядке, однако подрядчик аванс не вернул, а страховая компания отказалась от добровольной выплаты.

После внесения акта прокурорского реагирования отдел строительства обратился в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы. Решением суда со страховой компании взыскано 112 млн тенге страховой выплаты, которые полностью поступили в государственный бюджет.

Также ранее решением экономического суда Костанайской области «Теплоэнергострой» был признан недобросовестным участником государственных закупок. С организации взыскана неустойка в размере 34 млн тенге.

Ответственные должностные лица отдела строительства привлечены к установленной законом ответственности.

Для завершения строительства заключен новый договор с другой компанией. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме, продолжается согласование технической документации.

Ранее прокуратура предотвратила потерю 157 млн бюджетных тенге в Костанайской области.