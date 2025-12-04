РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:18, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 100 млн тенге вернули в бюджет после срыва проекта в Костанайской области

    Прокуратура Житикаринского района Костанайской области раскрыла причины срыва строительства водопровода в селе Чайковское и добилась возврата в бюджет более 112 млн тенге, которые подрядчик и страховая компания не возвращали добровольно, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Kazinform

    Проверка показала: многомиллионный проект оказался под угрозой из-за невыполненных работ, неосвоенного аванса и бездействия ответственных лиц.

    В ходе анализа установлено, что местный отдел строительства не принял предусмотренных законом действий для возврата выплаченного аванса подрядчику — предприятию «Теплоэнергострой».

    — В июне 2022 года между ведомством и подрядчиком был заключен договор на строительство сетей водоснабжения в селе Чайковское стоимостью 880,8 млн тенге. Подрядчик получил аванс в размере 107,4 млн тенге, застрахованный в корпорации «Freedom Finance Insurance». Однако работы выполнены не были: невыполненный объём составил 338,1 млн тенге, а сумма аванса не освоена, — пишется в заявлении прокуратуры.

    Договор был расторгнут в одностороннем порядке, однако подрядчик аванс не вернул, а страховая компания отказалась от добровольной выплаты.

    После внесения акта прокурорского реагирования отдел строительства обратился в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы. Решением суда со страховой компании взыскано 112 млн тенге страховой выплаты, которые полностью поступили в государственный бюджет.

    Также ранее решением экономического суда Костанайской области «Теплоэнергострой» был признан недобросовестным участником государственных закупок. С организации взыскана неустойка в размере 34 млн тенге.

    Ответственные должностные лица отдела строительства привлечены к установленной законом ответственности.

    Для завершения строительства заключен новый договор с другой компанией. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме, продолжается согласование технической документации.

    Ранее прокуратура предотвратила потерю 157 млн бюджетных тенге в Костанайской области.

    Теги:
    Бюджет Регионы Казахстана Костанайская область Прокуратура ЖКХ
    Дарья Аверченко
    Автор
