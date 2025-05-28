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    12:27, 28 Май 2025 | GMT +5

    Более 100 миллиардов тенге направят на энергетическую отрасль в Астане

    В 2025 году на развитие энергетической отрасли города Астаны будет выделено 100,8 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель городского управления энергетики Нурлан Копешов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    энергетика
    Фото: Минэнерго

    — Всего запланировано 100,8 млрд тенге. Из них 70,3 млрд будут выделены из республиканского бюджета, 8,2 млрд — из местного бюджета. Оставшиеся 22,5 млрд — это собственные средства (средства подведомственных предприятий. — ред.), — сообщил глава управления в городском маслихате на публичных слушаниях.

    Он также уточнил направления, по которым будут распределены средства.

    — На 36 проектов в сфере источников энергии предусмотрено 39 млрд тенге, на 21 проект по теплосетям — 22,1 млрд тенге, на 17 проектов по электроснабжению — 18,1 млрд тенге, и на 15 проектов по газификации — 20,2 млрд тенге, — сообщил Нурлан Копешов.

    Ранее мы писали, что в Астане может измениться тариф на тепловую и электроэнергию

    Теги:
    Тепловые сети Цены и тарифы Астана Энергетика Финансы и бюджет
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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