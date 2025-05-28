Более 100 миллиардов тенге направят на энергетическую отрасль в Астане

— Всего запланировано 100,8 млрд тенге. Из них 70,3 млрд будут выделены из республиканского бюджета, 8,2 млрд — из местного бюджета. Оставшиеся 22,5 млрд — это собственные средства (средства подведомственных предприятий. — ред.), — сообщил глава управления в городском маслихате на публичных слушаниях.

Он также уточнил направления, по которым будут распределены средства.

— На 36 проектов в сфере источников энергии предусмотрено 39 млрд тенге, на 21 проект по теплосетям — 22,1 млрд тенге, на 17 проектов по электроснабжению — 18,1 млрд тенге, и на 15 проектов по газификации — 20,2 млрд тенге, — сообщил Нурлан Копешов.

Ранее мы писали, что в Астане может измениться тариф на тепловую и электроэнергию.