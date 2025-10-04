Более 1000 заявок подали казахстанцы на конкурс лучших социальных работников и проектов

Теперь на онлайн-платформе www.qamqor.enbek.kz стартовал следующий, не менее важный этап — народное онлайн-голосование за номинантов, прошедших региональный отбор.

Конкурс, инициированный Министерством труда и социальной защиты населения РК, направлен на выявление и поощрение активных специалистов и инновационных инициатив, а также на повышение престижа профессии работников социальной сферы.

— Профессия социального работника является одной из самых гуманных и значимых в обществе. Эти специалисты ежедневно оказывают помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации: обслуживают на дому одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью, поддерживают семьи, работают в центрах оказания специальных социальных услуг, внося неоценимый вклад в обеспечение благополучия граждан. В рамках объявленного в стране Года рабочих профессий, данный конкурс призван подчеркнуть высокую общественную важность труда социальных работников и привлечь внимание к их самоотверженной деятельности, — говорится в сообщении министерства.

Наибольшую активность в ходе заявочной кампании проявили работники социальной сферы из Западно-Казахстанской области, откуда поступило 110 заявок. Самой популярной среди семи номинаций стала «Лучший социальный работник организации надомного обслуживания», собравшая 369 претендентов со всей страны.

Онлайн-голосование, в ходе которого каждый казахстанец посредством ЭЦП может поддержать наиболее понравившегося кандидата, продлится до 5 октября включительно. Важно отметить, что отдать голос можно только 1 раз и только за одного кандидата. Результаты народного голосования будут учтены республиканской комиссией при определении победителей. Для обеспечения максимальной прозрачности и объективности отбора в состав жюри войдут представители депутатского корпуса, видные общественные деятели и признанные эксперты в социальной сфере.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в Астане 24 октября, в канун Дня работников системы социальной защиты, и станет ярким событием, чествующим лучших представителей этой благородной профессии.