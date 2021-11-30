Более 1000 юных добристов приняли участие во флешмобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Музыкальный флешмоб, приуроченный ко Дню Первого Президента, с участием более 1000 домбристов прошел по всей стране с участием учащихся Назарбаев Интеллектуальных школ, передает МИА «Казинформ».

Как собщили в пресс-службе НИШ, в стенах Международной школы г. Нур-Султан прозвучали кюи Курмангазы «Адай», «Балбырауын», народные кюи «Тепең көк» и «Келіншек».

– Флешмоб «Ұлы Дала мұрагерлері» ежегодно собирает всех учеников и учителей домбристов по сети НИШ. Если до пандемии флешмоб проводился в крупных торговых центрах города , то в этом году мы решили провести его в стенах школы. Данное мероприятие – это дань уважения учащихся к национальным традициям, музыке, в особенности домбре – давнему спутнику казахского народа. Отмечу, что оркестр также воспитывает чувство единства и дружбы, – делится руководитель кружка домбры Казбек Атамбаев.

Данное мероприятие проводится уже седьмой год подряд.