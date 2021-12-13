+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 1000 водителей наказали за установку ксеноновых ламп в Атырау

13 Декабря 2021 22:23
Поделиться:
Более 1000 водителей наказали за установку ксеноновых ламп в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с начала года более 1000 водителей привлекли к ответственности за установку ксеноновых ламп, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько объектов оштрафовали за нарушение карантина в Алматинской области
О состоянии спрыгнувшей с моста девочки рассказали в Атырау В Атырауской области до менее 200 снизилось число болеющих COVID-19 В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест

«В Атырау среди нарушителей правил дорожного движения особо выделяются автомобили, на которых установлены ксенон, LED. Большая опасность в том, что водители, устанавливающие такие фары, ослепляют водителей, движущихся во встречном направлении по дороге, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения. В Атырау с начала года выявлено более 1000 водителей, которые установили на автомобили ксенон, лампы-LED освещения», - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев, приведя несколько примеров.

11 декабря по улице Махамбета был остановлен автомобиль марки Mazda. При проверке установлено, что водитель 1988 г. р., управлял транспортным средством с ксеноновым светом. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 5 ст. 590 КоАП РК (за несоответствие данных приборов наружного освещения требованиям конструкции транспортного средства) и наложен штраф в размере 14 585 тенге. В этот же день на улице Сатпаева был остановлен автомобиль марки INFINITI FX 35 . При проверке установлено, что водитель 1977 г. р., управлял транспортным средством с ксеноновым светом. Также в отношении указанного водителя составлен административный протокол по ч.5 ст. 590 КоАП РК, наложен штраф в размере 14 585 тенге.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Транспорт   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Сколько объектов оштрафовали за нарушение карантина в Алматинской области
О состоянии спрыгнувшей с моста девочки рассказали в Атырау
В Атырауской области до менее 200 снизилось число болеющих COVID-19
В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
Популярное
1 Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
2 Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
3 Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
4 В Нур-Султане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
5 Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
6 491 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Читайте также
Какие культурные мероприятия пройдут в Нур-Султане на этой неделе
Памятник академику Салыку Зиманову установили в Атырау
Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
В Нур-Султане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
491 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив