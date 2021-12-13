Более 1000 водителей наказали за установку ксеноновых ламп в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с начала года более 1000 водителей привлекли к ответственности за установку ксеноновых ламп, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырау среди нарушителей правил дорожного движения особо выделяются автомобили, на которых установлены ксенон, LED. Большая опасность в том, что водители, устанавливающие такие фары, ослепляют водителей, движущихся во встречном направлении по дороге, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения. В Атырау с начала года выявлено более 1000 водителей, которые установили на автомобили ксенон, лампы-LED освещения», - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев, приведя несколько примеров.

11 декабря по улице Махамбета был остановлен автомобиль марки Mazda. При проверке установлено, что водитель 1988 г. р., управлял транспортным средством с ксеноновым светом. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 5 ст. 590 КоАП РК (за несоответствие данных приборов наружного освещения требованиям конструкции транспортного средства) и наложен штраф в размере 14 585 тенге. В этот же день на улице Сатпаева был остановлен автомобиль марки INFINITI FX 35 . При проверке установлено, что водитель 1977 г. р., управлял транспортным средством с ксеноновым светом. Также в отношении указанного водителя составлен административный протокол по ч.5 ст. 590 КоАП РК, наложен штраф в размере 14 585 тенге.