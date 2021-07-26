Более 1000 тонн продовольствия запасено в стабфонде Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В стабилизационном фонде Кызылординской области хранится более 1000 тонн продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления внутренней политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кызылординской области на 15 июля текущего года индекс цен на социально значимые товары составил 109,7%, что на 0,3% ниже среднего показателя по республике – 110%.

Отмечается рост цен на овощи и фрукты, поскольку картофель, лук и морковь на складах закончились, а новый урожай будет осенью.

Тем не менее, с целью обеспечения населения овощами и фруктами в полном объеме, эта продукция завозится из южных регионов Казахстана и из Узбекистана.

В летнее время нельзя создать большие запасы свежей продукции на складах, поскольку ранние овощи быстро портятся.

В целом, рост цен на картофель и овощи весной и в начале лета отмечается ежегодно по всей республике.

В связи с этим запрошена информация из акимата Туркестанской области по производителям скороспелого картофели и моркови, для дальнейшей их поставки информация предоставлена предпринимателям городов и районов.

В настоящее время на рынках области картофель продается по 160-200 тенге за килограмм, столовая морковь - по 260-300 тенге.

Поскольку репчатый лук сейчас еще не созрел, закупается продукция из Узбекистана и Таджикистана в Шымкенте по оптовой цене 75-85 тенге за килограмм, на рынках области продается по 100-105 тенге. Капуста завозится из Сарыагашского района и продается по 120-130 тенге за килограмм.

Также принимаются системные меры для регулирования цен. Например, в области, с целью сдерживания цен, работает стабилизационный фонд. На сегодняшний день в фонде хранится 1 071 тонна продукции, в том числе муки первого сорта 616,5 тонны, риса 100 тонн, сахара 235,4 тонны, макарон 74,7 тонны, гречневой крупы 21,9 тонны, молока 23,4 тонны.

В настоящее время широко используется метод предоставления займов предпринимателям по «оборотной схеме». За счет выделенных средств по «оборотной схеме» пяти субъектам предпринимательства выданы займы на 560 миллионов тенге. Эти предприниматели предлагают оговоренные продукты по ценам ниже рыночных в 30 социальных магазинах Кызылорды и в социальных уголках в сетях пяти крупных супермаркетов – «Мирас», восьми филиалах «Аль-Асад», двух филиалах «Ажар Сити», «Анвар», «Кызылорда Оптомаркет».

В этом году планируется открыть дополнительно еще пять социальных магазинов. В этих торговых точках ведут ежедневный мониторинг закрепленные СПК ответственные сотрудники.

Во всех социальных магазинах растительное масло продается по 630 тенге, картофель по 190 тенге, морковь по 180 тенге, лук репчатый по 80 тенге, капуста по 80 тенге, мука первого сорта по 135 тенге, крупа гречневая по 400 тенге, рис по 210 тенге, макароны по 200 тенге, говядина по 1 650 тенге, окорочка по 700 тенге, яйцо куриное по 25 тенге, молоко по 280 тенге, кефир по 250 тенге, творог по 1 400 тенге, сливочное масло по 2 650 тенге, соль по 40 тенге. В целом, в социальных магазинах и уголках социально значимые товары продаются по цене значительно ниже рыночной. В торговых заведения области имеются достаточные запасы продуктов питания.